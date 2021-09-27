В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых детей
В минувшие выходные 60-летний житель Усть-Кута в Иркутской области наехал на пятерых детей. Он признался, что был пьян.
По словам автолюбителя, ему хотелось отогнать свою «Тойоту Саксид» в гараж. При этом он посчитал, что выпил немного, и потому, якобы, был способен вполне адекватно управлять транспортным средством. К тому же, как пояснил сам водитель, ему не нужно было ехать по центральной части города, да и до гаража было рукой подать — всего километр езды. Вот он и решил сесть за руль, однако ненасыщенная автомобилями дорога оказалась разбитой, и, объезжая очередные ямы, он не заметил, как наехал на детей.
В результате инцидента пострадали пятеро подростков от 12 до 14 лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Проводится проверка, передаёт пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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