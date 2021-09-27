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Происшествия
Под Воронежем загорелось ковидное отделение больницы — погибла женщина
27 сентября, 2021 08:59
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В ковидом отделении Лискинской районной больницы в Воронежской области случился пожар, в результате которого погибла пожилая женщина. Согласно предварительной версии, причина инцидента кроется в безобидном, на первый взгляд, проводе для питания мобильного устройства.
Возгорание возникло в районе половины третьего утра сегодня, 27 сентября. Часть пятиэтажной больницы была переоборудована для лечения больных с COVID-19, здесь-то всё и произошло. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточняют — произошло замыкание электропроводки. Пришлось эвакуировать 31 человека, их жизни ничего не угрожает. 82-летняя пенсионерка в результате случившегося погибла, передаёт ТАСС.
Ранее пожар случился в одном из высших учебных заведений столицы.
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