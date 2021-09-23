Новости – Происшествия
Происшествия
Около 100 человек эвакуированы из здания ВШЭ в центре Москвы
23 сентября, 2021 16:45
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REGNUM
Из здания Высшей школы экономики на Трехсвятительском переулке, 3 эвакуировали 100 человек из-за пожара, который начался в подвале. Площадь возгорания составила 1 кв. м.
Пожар уже ликвидирован.
По данным МЧС, люди сами выбежали из здания до прибытия пожарных.
Ранее прокуратура Невского района Петербурга заинтересовалась состоянием здания ВШЭ на проспекте Обуховской Обороны.
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