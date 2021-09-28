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Происшествия
В Ираке вспыхнул пожар на территории военной базы — здесь расположены войска США
28 сентября, 2021 14:30
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Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»
Возле международного аэропорта «Багдад» в Ираке вспыхнул пожар. На видеозаписи, представленной очевидцами происходящего, видно, что густой дым от возгорания заволок небо.
Как отметили в телеканале Аль-Маядин, пожар вспыхнул на территории военной базы. Предположительно, здесь располагаются войска США, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее в Воронежской области загорелось ковидное отделение больницы.
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Как вы думаете, на территории военной базы в Ираке, где расположены американские войска, пожар вспыхнул случайно или кто-то его организовал?
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