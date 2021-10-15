В Гомеле горе-мать выбросила новорожденного в выгребную яму общественного туалета. Малыш выжил
В Гомеле спасатели достали новорожденного ребенка из выгребной ямы общественного туалета. Малыш выжил, его госпитализировали в детское реанимационное отделение городской клинической больницы.
Об инциденте сотрудники Гомельского отдела по ЧС узнали 15 октября утром. Малыша обнаружили на улице Герцена в пункте приема стеклотары, как уже упоминалось, в уборной.
Специалисты выяснили, что матерью ребенка является 26-летняя безработная девушка. Она после родов оставила ребенка в яме и убежала. Сотрудники правоохранительных органов быстро установили ее местонахождение. Девушку тоже госпитализировали.
Медики уточнили, что состояние ребенка оценивается как тяжелое, передает пресс-служба МЧС Беларуси.
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