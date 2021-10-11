Под Петербургом из реки случайно выловили сумку — в ней кости и череп ребёнка
Под Петербургом в реке Ижора у поселка Тельмана обнаружена сумка с привязанной гирей - в сумке останки ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего».
О находке силовикам сообщил житель Пушкина по имени Вячеслав, увлекающийся поиском в воде на магнит. 9 октября он выловил из воды сумку. Открыв её, обнаружил 12-килограммовую гирю, тряпки и останки. По предварительным данным специалистов, кости могут принадлежать ребенку от 5 до 12 лет.
Позже стало известно, что перед тем, как выбросить тело ребенка в воду, его череп обмотали пакетом и обвязали веревкой, а туловище перемотали проволокой и привязали к гире. На костях, помимо фрагментов одежды, сохранились пластмассовые бусы.
Следователи полагают, что ребенок скончался свыше года назад. Его личность пока не установлена, передает 47.news.ru
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