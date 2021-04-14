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Происшествия

В Донбассе сдетанировавший боеприпас убил украинского военного

Артем Денисов
14 апреля, 2021 01:05
1 мин
Артем Денисов
14 апреля, 2021 01:05
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены в результате детонации боеприпаса в Донбассе.

13 апреля автомобиль «Зил-13» с символикой представительства Украины в Совместном центре по контролю и координации использовали для подвоза на передовые позиции. В результате несоблюдения требований безопасности при разгрузке боеприпасов произошла детонация и подрыв военнослужащих.

По данным Народной милиции Донецкой народной республики, командование операции объединенных сил в очередной раз пытается списать небоевые потери своих военнослужащих на обстрелы и ударные беспилотники, якобы используемые подразделениями ДНР, сообщает РКБ.

Ранее в Луганской народной республике погиб подросток.

Несовершеннолетние подорвались на взрывном устройстве. Скончавшийся от полученных травм подросток был 2004 года рождения. Согласно предварительным данным, сработало взрывное устройство, «установленное в период активных боевых действий.

Ранее по теме:  В ЛНР сработавшая мина унесла жизнь одного подростка
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