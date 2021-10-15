В Домодедово прошла забастовка таксистов
Водители и активисты Платформы Солидарности провели очередную забастовку против Яндекс.Такси. На этот раз протестовали таксисты из подмосковного Домодедово: они пожаловались на неоправданную стоимость пятиминутной поездки в размере 300 рублей и внушительную комиссию с заказа. Акция продолжалась с 7 до 9 утра.
Как пишет телеграм-канал «Таксист Активист», из 300 рублей водитель получает только 220 рублей. Разницу агрегатор забирает себе. Комиссия получается почти 30%. Против неё также борются водители.
Между собой таксисты этого города тоже воюют. Борьба ведется за получение заказов на поездки в аэропорт. Местные бомбилы вызывают Uber к аэропорту Домодедово, а когда водитель подъезжает, заказ отменяется. Попадающиеся на эту ловушку таксисты тратят право на два бесплатных въезда за два часа просто так.