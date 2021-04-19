В Башкирии жестоко избили выступающего против решений власти экоактивиста

Происшествия

В Баймакском районе Башкирии трое неизвестных в масках и с битами напали на экоактивиста Ильдара Юмагулова. Не объясняя причин, они повалили его на землю, жестоко избили и скрылись с места происшествия. Прибывшая на место «скорая» госпитализировала Юмагулова. В больнице выяснилось, что у него сломаны обе ноги и ребра. Ожидается операция.

Юмагулов достаточно широко известен в регионе. В соцсетях уже успели отреагировать на случившееся. Пользователи полагают, что инцидент связан с деятельностью экоактивиста, поскольку он активно выступает против разработки карьеров в регионе. Так, осенью 2020-го в Баймаке прошел мирный сход граждан, где Юмагулов довольно подробно изложил свою позицию касаемо добычи золота недалеко от озера Талкас. Кроме того, он выступал за сохранение шихана Куштау и хребта Крыктытау от промышленных разработок.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут напавших на экоактивиста неизвестных. В МВД по региону сообщили, что по факту случившегося с Юмагуловым, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенного группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия», передает Mkset.

Ранее свыше 300 человек объявили о голодовке в знак солидарности с российским оппозиционером.