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Происшествия

В Башкирии жестоко избили выступающего против решений власти экоактивиста

Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 10:46
2 мин
Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 10:46
2 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Баймакском районе Башкирии трое неизвестных в масках и с битами напали на экоактивиста Ильдара Юмагулова. Не объясняя причин, они повалили его на землю, жестоко избили и скрылись с места происшествия. Прибывшая на место «скорая» госпитализировала Юмагулова. В больнице выяснилось, что у него сломаны обе ноги и ребра. Ожидается операция.

Юмагулов достаточно широко известен в регионе. В соцсетях уже успели отреагировать на случившееся. Пользователи полагают, что инцидент связан с деятельностью экоактивиста, поскольку он активно выступает против разработки карьеров в регионе. Так, осенью 2020-го в Баймаке прошел мирный сход граждан, где Юмагулов довольно подробно изложил свою позицию касаемо добычи золота недалеко от озера Талкас. Кроме того, он выступал за сохранение шихана Куштау и хребта Крыктытау от промышленных разработок.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут напавших на экоактивиста неизвестных. В МВД по региону сообщили, что по факту случившегося с Юмагуловым, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенного группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия», передает Mkset.

Ранее свыше 300 человек объявили о голодовке в знак солидарности с российским оппозиционером.

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ТЕГИ
Уголовное дело
Нападение
Золото
Башкирия
Экоактивисты
Куштау
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