Свыше 300 человек объявили голодовку в знак солидарности с Алексеем Навальным

Политика

Экс-профессор факультета биологии и биотехнологии Высшей школы экономики Николай Формозов решил поддержать российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 в Покрове. Он объявил голодовку в знак солидарности с политиком. Причем, исходя из постов в социальной сети Facebook, пошел уже девятый день его личной акции, но есть и публичная.

Формозов создал в соцсети онлайн-мероприятие «Голодовка солидарности с Алексеем Навальным/Hunger strike of solidarity with Alexei Navalny». Он уточнил, что если пользователь готов присоединиться к акции, ему необходимо нажать на кнопку «Пойду». Таким образом можно будет подсчитать количество объявивших голодовку граждан.

«Ближайшая цель голодовки, как и у Алексея, заставить власти предоставить ему адекватную медицинскую помощь, такую помощь, которую он сочтет квалифицированной и эффективной», – говорится в описании мероприятия.

Если пользователь по каким-то причинам прекращает голодовку, он должен поменять «Пойду» на «Интересует» или «Не пойду». Дата окончания мероприятия – 25 апреля. Ученый уточнил, что не призывает принять участие в акции, лишь сообщает миру о том, что происходит.

В настоящее время голодовку объявили 49 человек, вышли из акции, но поддержали Навального, 482 пользователя.

Ранее сообщалось о том, что сторонники оппозиционера объявили о дате проведения нового митинга в стране на фоне ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.