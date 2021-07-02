В Башкирии страшная авария с возгоранием автомобиля унесла жизни шести человек
В Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Известно, что сообщение об инциденте поступило в дежурную часть МВД сегодня, 2, июля, в пять часов вечера по местному времени. Авария произошла на 1284 километре автодороги М7 «Волга» на территории Кушнаренковского района.
По предварительным данным, у грузовика «Skania», ехавшего в сторону Уфы, отлетело переднее левое колесо, которое столкнулось с «Ладой Ларгус». Легковушка опрокинулась и врезалась со встречной «Нивой». «Ларгус» после столкновения загорелся. Водитель и пять пассажиров автомобиля погибли, не дождавшись помощи медиков «скорой».
Сейчас на месте работают специалисты, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших, передает ГИБДД РБ в Instagram-аккаунте.
Ранее в Башкирии погиб пятилетний мальчик во время игры в прятки.