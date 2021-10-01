В Алтайском крае сожгли автомобиль начальника полиции
В Чарышском районе Алтайского края 39-летний местный житель подозревается в поджоге автомобиля временно исполняющего обязанности начальника местного отдела полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».
Причина подобного поведения кроется в том, что подозреваемый испытывал личные неприязненные отношения к силовику. Не справившись с эмоциями, вечером 28 сентября он облил капот машины легковоспламеняющейся жидкостью, а потом поджег. Известно, что транспортное средство восстановить уже не удастся — огонь поглотил жизненно важные «органы» автомобиля. Следователи в настоящее время пытаются выяснить детали инцидента, передаёт пресс-служба СУ СКР по региону.
Ранее в Брянске женщина пыталась дать взятку силовику, чтобы он возбудил против ее мужа уголовное дело.