Устроивший стрельбу возле школ Москвы подросток связан с «Лукойлом». Его доставили в ОВД
В доме парня, устроившего стрельбу возле двух московских школ №1260 и №1265, обнаружили целый арсенал страйкбольного оружия: 2 электрических и 6 спринговых пистолетов. Кроме того, выяснилось, что его отец является топ-менеджером «Лукойла».
Согласно данным Telegram-канала «Readovka», парню 15 лет, а не 17-ть, как сообщалось ранее. Мать не стала комментировать, почему её сын разгуливал по улице с оружием и предложила задать этот вопрос напрямую подростку. А после и вовсе послала журналистов н***й.
Отец 15-летнего - Егор Соболев - занимает должность начальника управления стратегического правления нефтяной компании. Он пояснил Telegram-каналу «МК: срочные новости», что «парень хотел пострелять по тарелочкам. Ну, немножко увлекся, с кем не бывает».
Известно, что юноша сильно переживал из-за недавнего развода родителей. По сообщениям URA.RU, его доставили в отдел полиции.