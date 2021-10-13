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Происшествия
Открывшего стрельбу у московских школ парня задержали
13 октября, 2021 16:46
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Alexander Chaplygin/Russian Look
Силовики схватили парня, открывшего стрельбу возле московских школ №1260 и №1265. Как оказалось, ему всего 17 лет, зовут задержанного Александр С.
Выяснилось, что он занимается страйкболом, именно такое ружье он и имел при себе, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Будут ли полицейские привлекать его к ответственности за переполох, пока неизвестно.
Напомним, из-за парня оцепили два образовательных учреждения, учителя не выпускали школьников из кабинетов.
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