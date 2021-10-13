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Происшествия
В Москве молодой парень открыл стрельбу возле школы. Его разыскивают
13 октября, 2021 16:25
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Telegram-канал «112»
В Москве молодой человек в камуфляжной форме открыл огонь возле школы. Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Информация об инциденте поступила полицейским от женщины, увидевшей, как парень разгуливает около образовательного учреждения с ружьем в руках. Предположительно, он стрелял только в воздух, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «112».
В «Mash» уточнили, что молодой человек был замечен возле школы №1260 на Ленинском проспекте. Учебное заведение оцеплено, школьников из здания не выпускают. Также оцепили школу №1265«, расположенную поблизости.
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