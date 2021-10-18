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Происшествия
Устроивший стрельбу в пермской школе перед нападением попросил маму отвести его в церковь
18 октября, 2021 14:53
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Patriarchia.ru
Шестиклассник Дмитрий Губаев перед нападением на школу просил маму отвести его в церковь. Также он жаловался на одноклассницу и не знал, что с ней делать.
На жалобу мама посоветовала стойко терпеть и не обращать внимания.
За день до стрельбы мальчик попросил отвести его в церковь. Родные утверждают, что ребенок был верующим, хотя в церковь ходил нечасто.
Также накануне стрельбы он жаловался на сильную головную боль. Об этом написал Telegram-канал Baza.
Напомним, 12-летний учащийся Дмитрий Губаев зашел в школу с отцовским ружьем. Он сделал два выстрела. Пострадал один ребенок. По факту стрельбы возбудили два уголовных дела. При обыске у Губаева нашли скриншот с молитвой «прощение у господа».
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