Устроивший резню в рейсовом автобусе под Ростовом мужчина свалил всё на чертей
В Ростовской области мужчина напал с ножом на пассажиров рейсового автобуса — две женщины серьезно пострадали, ещё одна умерла. Подозреваемый задержан и уже успел дать показания.
По словам нападавшего, инцидент случился из-за чертей, которые ему померещились. Собственно, напал он на них, а не на пассажиров. После схватки с нечистой силой, мужчина выбежал из транспортного средства, сообщили источники РЕН ТВ.
В результате его действий, 33-летняя женщина погибла на месте, не дождавшись помощи медиков, еще две женщины — 61 года и 55 лет — госпитализированы.
Известно, что нападавшему 51 год и что он состоит на учёте у психиатра. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» и «покушение на убийство», передаёт пресс-службе регионального СУ СКР.
Ранее в Барнауле рецидивист убил и сжёг в машине участкового.