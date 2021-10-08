Установлены личности пытавших заключенных в тюремной больнице садистов
Эксперты правозащитного проекта Gulagu.net продолжают выкладывать в Сеть видеозаписи и фотографии, на которых видно, как заключенных насилуют и пытают в туберкулезной больнице ФСИН Саратовской области. Кроме того, специалистам удалось установить личности садистов.
Выяснилось, что в пыточной ОТБ-1 над заключенными издевались так называемый «завхоз хирургического отделения» Сергей Линкевич и двое его помощников - Александр и Дмитрий Крайновы, устроившиеся в медучреждение санитарами. Их деятельность контролировал уволившийся на днях начальник больницы Павел Гаценко.
«Все эти годы эти садисты под контролем оперативников ФСБ и ФСИН насиловали и пытали сотни осуждённых, снимали это на служебные видеорегистраторы и получали зарплату как мед.персонал учреждения», - сообщают активисты.
По данным Gulagu.net, всего пыткам и унижениям были подвергнуты свыше 200 человек.
Ранее стало известно о том, что уголовные дела о пытках над заключенными переданы в центральный аппарат СК.