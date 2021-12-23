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Происшествия
Ущерб сгоревшего гипермаркета составил 11 процентов годового бюджета города Томска
23 декабря, 2021 15:42
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bryansk.bezformata.com
Стала известна сумма ущерба от поджога гипермаркета в Томске
Во время заседания по делу томского поджигателя гипермаркетов, судьей была анонсирована сумма ущерба в 2 миллиарда рублей. Именно столько в общей сложности будут стоить работы по восстановлению магазина вместе с «выкупом» поврежденных товаров.
Если сопоставить эту сумму с бюджетом Томска, то в процентном соотношении она составит приблизительно 11.5% годового бюджета города.
По словам представителя областной прокуратуры, местный житель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за схожее правонарушение, пока получил два месяца ареста. Напомним, 33 -летний Александр Шнайдер пошел на это преступление после резкого замечания менеджера.
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