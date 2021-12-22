Новости – Происшествия
Происшествия
«Лента» полностью выгорела в Томске после поджога состоявшим на учёте в психдиспансере сотрудником
22 декабря, 2021 13:53
1 мин
1 мин
vk.com/tomsk123/globallookpress
Гипермаркет «Лента» в Томске полностью выгорел в результате поджога. Ущерб за разрушенное здание оценен в более чем 2 млрд рублей.
Последствия пожара показал Telegram-канал SHOT.
Следствием установлено, что поджигатель - сотрудник гипермаркета, 33-летний Александр Шнайдер. Он проработал в «Ленте» две недели, и ему надоело из-за замечаний менеджера.
Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Ранее у него были судимости за кражу и угон.
«Ленту» тушили семь часов. Предстоит оценить ущерб от потери товаров.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости