Новости – Происшествия
Происшествия
В Томске полностью загорелась «Лента». Начала появляться информация о поджоге
21 декабря, 2021 13:42
1 мин
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
В Томске полностью загорелся гипермаркет «Лента». Одна из версий произошедшего - поджог.
Площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров. У здания частично обвалилась крыша. Площадь обрушения составила 3,5 тысячи квадратных метров, сообщает телеканал «360».
Информации о пострадавших нет. Губернатор региона Сергей Жвачкин утверждал, что из ТЦ всех вывели.
Пожар начался в 15:06 по местному времени. Из здания вывели примерно 200 человек.
В соцсетях пишут о поджоге здания - неизвестный мог вылить жидкость на фейерверки и поджечь их. Настоящие причины инцидента установят профильные ведомства.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости