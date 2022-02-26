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Происшествия
Украинские военные обстреляли российскую станицу в Краснодарском крае
26 февраля, 2022 14:08
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Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Украинские военные обстреляли российскую станицу в Краснодарском крае.
Ракетному обстрелу подверглась станица Должанская в Краснодарском крае. Сообщается, что в результате обстрела пострадало три человека.
Ракеты, выпущенные украинскими войсками, угодили в населенный пункт, в котором нет никаких военных объектов, сообщает телеграм-канал Readovka.
Минобороны России прокомментировало ракетный удар по многоэтажке в Киеве.
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