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Происшествия
У пострадавшего в драке с дагестанцами в метро начало восстанавливаться зрение
14 октября, 2021 14:49
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Vladimir Danilov/Russian Look/Globallookpress
Пострадавший в драке с дагестанцами в московском метро Роман Ковалев рассказал о своем состоянии. Речи о выписке из больницы пока не идет.
У Ковалева температура и слабость. Молодой человек рассказал о положительной динамике со зрением - оно стало восстанавливаться, передает телеканал «360».
4 октября 25-летнего Романа Ковалева избили в метро после того, как он вступился за девушку. Парню сломали нос и кости лица. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил защитника, а относительно кавказцев дал указание.
После этого инцидента произошло подобное происшествие, но Романа Ковалева номер два не вышло - пассажиры вызвали полицию и предупредили машиниста. Этим ЧП также заинтересовался Бастрыкин.
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