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Происшествия
У командира разбившегося Ан-26 перед рейсом оставалось 5 минут до достижения нормы налета
6 июля, 2021 16:07
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MOD Russia/via Globallookpress.com
У командира разбившегося Ан-26 Дмитрия Никифорова перед рейсом до Паланы оставалось 5 минут до достижения месячной нормы налета. За последние 30 дней он налетал 69 часов 55 минут.
На это обратил внимание Telegram-канал Life Shot. Полет до Паланы занимал 1 час 40 минут. Это превышало норму в 70 часов в месяц. Однако выполнять рейс направили именно Никифорова.
Командиру самолета 34 года. С момента выпуска из института он налетал 3340 часов, из них 2885 Никифоров пилотировал Ан. ЧП с ним ранее не происходило.
Напомним, 6 июля Ан-26 потерпел крушение на Камчатке. Погибли 22 человека и 6 членов экипажа, в списке пассажиров были местные чиновники.
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