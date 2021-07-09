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Происшествия
Целью «взятого» в Уфе боевика были лечащиеся от болезней силовики
9 июля, 2021 15:06
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Anvar Galeev/Russian Look/Globallookpress
Боевик запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», задержанный в Уфе за подготовку теракта, рассказал о своей цели. Информацию об этом приводят задержавшие его спецслужбы России.
По словам подозреваемого, взрыв планировалось устроить в больнице МВД. Подобную информацию сообщает ФСБ РФ, передают «Известия».
Напомним, на телефоне злоумышленника была обнаружена переписка с участниками международной террористической группировки. Также, как сообщают в компетентных органах, в арендованном молодым человеком 25 лет жилище были обнаружены взрывные устройства.
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