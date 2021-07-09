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Происшествия
Силовики спасли жителей Уфы от готовившего взрыв боевика
9 июля, 2021 12:32
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сотрудникам ФСБ удалось вовремя задержать члена запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевик был занят подготовкой взрыва в Уфе.
По данным РИА «Новости», задержанный взял в аренду дом, в котором собирал самодельные взрывные устройства. При проверке мобильного телефона подозреваемого, были обнаружены сообщения от вышестоящих членов организации.
Ранее стало известно о задержанном на территории Московской области боевике. Операция было проведена совместными усилиями ФСБ, Министерства внутренних дел и Росгвардии.
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