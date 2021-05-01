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Происшествия

Три пострадавшие в страшной аварии в Ставрополье девочки борются за свою жизнь

Кирилл Савушкин
1 мая, 2021 12:31
1 мин
Кирилл Савушкин
1 мая, 2021 12:31
1 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
Aleksander Polyakov/Global Look Press

После трагического ДТП на трассе в Ставрополье, унесшего жизни пяти детей, три юные спортсменки по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент, дети находятся в Ставропольской краевой больнице. Как рассказал руководитель спорткомитета Волгоградской области Александр Глинянов, пять семей сейчас находятся на опознании погибших подростков. Тренер команды, Татьяна Шахматова, также находится в больнице.

«Можете представить ее состояние, когда произошла такая трагедия», — приводит слова Глинянова REGNUM.

Напомним, автобус, перевозивший подростковую женскую баскетбольную команду попал в страшное ДТП с участием «Камаза».

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Ставрополье
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