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Происшествия

Трагедия в Ставрополье: кто был за рулем автобуса с детьми?

Кирилл Савушкин
30 апреля, 2021 18:59
1 мин
Кирилл Савушкин
30 апреля, 2021 18:59
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Крупное ДТП, закончившееся смертью, минимум пятерых детей произошло в Ставропольском крае. Микроавтобус с подростками столкнулся на дороге с «Камазом».

По последним данным, приводимым telegram-каналом «Подъем», за рулем, по данным ГИБДД, мог быть кто-то из родственников женской баскетбольной команды, ехавшей на соревнования. Кроме того, одну из девочек, считавшихся погибшими удалось реанимировать. Таким образом погибли пять учениц спортшколы олимпийского резерва № 2 города Волгоград.

Трагедия произошла вследствии обгона микроавтобуса водителем девятки, который не успел вернуться на свою полосу и задел ехавший навстречу грузовик, опрокинувшийся на перевозивший детей автомобиль.

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ТЕГИ
Дети
ДТП
Ставропольский край
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