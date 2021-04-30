Трагедия в Ставрополье: кто был за рулем автобуса с детьми?

Происшествия

Крупное ДТП, закончившееся смертью, минимум пятерых детей произошло в Ставропольском крае. Микроавтобус с подростками столкнулся на дороге с «Камазом».

По последним данным, приводимым telegram-каналом «Подъем», за рулем, по данным ГИБДД, мог быть кто-то из родственников женской баскетбольной команды, ехавшей на соревнования. Кроме того, одну из девочек, считавшихся погибшими удалось реанимировать. Таким образом погибли пять учениц спортшколы олимпийского резерва № 2 города Волгоград.

Трагедия произошла вследствии обгона микроавтобуса водителем девятки, который не успел вернуться на свою полосу и задел ехавший навстречу грузовик, опрокинувшийся на перевозивший детей автомобиль.