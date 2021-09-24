Окна в VIP-палате Тимура Бекмансурова заклеили плёнкой
18-летнего студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, положили в одиночную VIP-палату. Так удобнее оперативникам - стрелок на виду, его легче охранять.
Об этом пишет Baza. Окна в палате Бекмансурова заклеили зеркальной пленкой.
У силовиков есть неподтвержденная информация, что в больницу могут прорваться родственники погибших или пострадавших при стрельбе в пермском вузе.
После получения соответствующей информации охрану усилили. В больнице дежурят более десятка полицейских. На этаж никого не пропускают.
24 сентября Бекмансуров пришел в сознание. У него амнезия. Стало известно, что врачи получили негласное указание - спасти жизнь Бекмансурову во что бы то ни стало. На сегодняшний день у него ампутирована нога. Пациент прошел курс гемодиализа.