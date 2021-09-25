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Происшествия
Талибы казнили четырех человек
25 сентября, 2021 16:00
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Oliver Weiken/dpa/Global Look press
Боевики движения «Талибан»* (запрещено в РФ) казнили четырех человек. Об этом сообщили местные СМИ.
Казненных обвинили в похищении людей. Их повесили при большом скоплении местных жителей.
Представители талибов пока не комментируют произошедшее. Однако ранее один из основателей движения мулла Нуруддин Тураби заявлял, что «Талибан» планирует возобновить публичные казни, пишет ТАСС.
*«Талибан» - террористическая организация, ее деятельность в России запрещена.
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