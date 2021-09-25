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Происшествия
На военнослужащую США напала группа афганских беженцев
25 сентября, 2021 10:22
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Uwe Anspach/d/Global Look press
Американская военнослужащая подверглась нападению со стороны группы афганских беженцев, которые временно содержатся на армейской базе в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает Fox News.
Инцидент произошел 19 сентября. Группа афганских мужчин атаковала военнослужащую около жилого комплекса для беженцев на аванпосте армии США Fort Bliss.
ФБР начало расследование по данному факту. Информация о личности военнослужащей и подробности о ее состоянии не приводится, пишет «ПолитЭксперт».
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