Суд прекратил дело убитого Росгвардией парня с обоями

Происшествия

Уголовное дело по факту убийства жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова бойцами СОБРа свердловского управления Росгвардии прекращено. Так решил суд, мотивировав вердикт смертью фигуранта.

Судья заявил, что о прекращении уголовного дела просили родственники Таушанкова. Против выступал прокурор.

В определении суда говорится, что Таушанков был невменяем. Суд также постановил вернуть четыре рулона обоев продаву, пишет Znak.com.

Таушанков был застрелен 31 мая прошлого года во время штурма квартиры бойцами Росгвардии. Поводом для штурма стала якобы кража из магазина обоев, который расположен в 500 метрах от места жительства мужчины. Записи инцидента до сих пор не обнародованы.

Суд засекретил дело убитого жителя Екатеринбурга. Заседания проходили в закрытом режиме.