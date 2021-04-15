Дело убитого силовиками жителя Екатеринбурга засекретили и понятно почему

Происшествия

Дело застреленного полицией жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова засекретили. Адвокат семьи Алексей Бушмаков объяснил, почему так сделано.

О том, что делу присвоен гриф «Совершенно секретно», сообщило издание E1.RU. Все участники процесса подписали документ о неразглашении гостайны.

«Понятно, почему так сделано — чтобы никто ничего не знал», - сказал адвокат.

По словам защитника, перед входом в зал судебных заседаний сдаются телефон и ноутбук, записи не разрешают выносить за пределы помещения. После заседания все пометки возвращаются судье и хранятся в деле.

В мае 2020 года продавцы обоев заявили в полицию о краже четырех рулонов общей стоимостью 8 тыс. рублей. Силовики установили личность подозреваемого. Они начали штурм его квартиры, выломали дверь и застрелили мужчину. Имена силовиков, участвующих в штурме, засекретили - им присвоены порядковые номера.