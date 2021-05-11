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Происшествия
Су-27 «отбили» в небе Черное море у французских самолетов
11 мая, 2021 01:03
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Российские самолеты Су-27 перехватили французские самолеты Mirage над Черным морем.
Истребители пришлось поднять в воздух для сопровождения самолетов тактической авиации Военно-воздушных сил Франции. Это случилось после обнаружения неизвестных целей, которые приближались к государственной границе России. Военные идентифицировали «гостей», как самолеты тактической авиации Mirage-2000 Военно-воздушных сил Франции.
В сопровождении российских истребителей европейские военные самолеты пролетели над акваторией Черного моря. Нарушения государственной границы удалось избежать, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно о переброске группы российских боевых кораблей из Каспия в Черное море.
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