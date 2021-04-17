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Россия перебросила более десятка военных кораблей из Каспия на Черное море

Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 10:23
1 мин
Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 10:23
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
MOD Russia/via Globallookpress.com

Боевые судна Каспийской флотилии, по приказу военного командования, совершили переход в акваторию Черного моря.

В составе прошедшей через Волго-Донский канал эскадры находятся артиллерийские и десантные катера, а также корабли обеспечения. Целью переброски, как сообщается, являются военные учения, которые проверят боеготовность судов по итогам зимы.

Как сообщает REGNUM, отряд уже вышел из Керченского пролива, пополнил запасы в Темрюке и перешел под командование Черноморского флота.

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Черное море
Каспийское море
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