Россия перебросила более десятка военных кораблей из Каспия на Черное море

Политика

Боевые судна Каспийской флотилии, по приказу военного командования, совершили переход в акваторию Черного моря.

В составе прошедшей через Волго-Донский канал эскадры находятся артиллерийские и десантные катера, а также корабли обеспечения. Целью переброски, как сообщается, являются военные учения, которые проверят боеготовность судов по итогам зимы.

Как сообщает REGNUM, отряд уже вышел из Керченского пролива, пополнил запасы в Темрюке и перешел под командование Черноморского флота.