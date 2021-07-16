Студентов различных минских вузов и помощника Тихановской посадили в тюрьму за протесты
В Беларуси вынесли приговор студентам, обвиняемым в участии в протестах после выборов президента в 2020 году. На скамье подсудимых было 12 человек - все получили реальные сроки.
Об этом сообщил не зарегистрированный властями Беларуси правозащитный центр «Весна». Одиннадцать человек получили по 2 года и 6 месяцев колонии. Среди осужденных была помощник оппозиционерки Светланы Тихановской Алана Гебремариам. Никто из 11 человек не признал вину.
Единственный фигурант, кто это сделал, - Глеб Фицнер. Ему назначили 2 года лишения свободы, пишет «Интерфакс».
Напомним, по так называемому «делу студентов» проходили 10 студентов минских вузов, преподаватель, а также помощник Тихановской. Всех задержали 12 ноября 2020 года за участие в протестах.
Митинги в Беларуси начались после выборов президента, прошедших 9 августа. Официальные итоги подтверждали переизбрание Александра Лукашенко. Согласно исследованию президентских выборов, победу одержала Светлана Тихановская - ее результат 56%.