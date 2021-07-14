Светлана Тихановская победила уже в первом туре выборов 2020 года. Как реально проголосовали белорусы?
Исследование президентских выборов 2020 года в Беларуси показало: уже в первом туре победила оппозиционерка Светлана Тихановская. Ее результат - минимум 3 миллиона голосов.
Это означает, что за Тихановскую проголосовало 56% белорусов. Об этом сообщил разработчик «Голоса» Павел Либер.
Выборы исследовали «Голос», «Зубр», «Честные люди» и BYPOL. Выяснилось, что явка составила 78%. Из более 9 миллионов живущих в Беларуси проголосовали 5,4 миллиона человек.
Второе место занял президент Александр Лукашенко. За него отдали голоса 1,8 миллион белорусов - это 34%. За остальных кандидатов проголосовали 10% - это менее 500 тыс. человек, говорится в отчете.
Согласно официальным итогам, у Лукашенко 80,1% голосов (4,6 миллиона человек), у Тихановской - 10,12% (588 тысяч).