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Происшествия
Студент РУДН хранит автомат для автоматов. Автомат – страйкбольный
22 сентября, 2021 20:55
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motorpage.ru
Полиция проверила общежитие РУДН на улице Миклухо-Маклая в Москве после жалоб студентов на хранение одним из соседей оружия.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, это был страйкбольный автомат. В социальных сетях студент не подписан на группы экстремистской направленности.
«Студент, которого соседи заподозрили в хранении оружия, объяснил, что автомат является страйкбольным, он купил его около года назад. Автомат оружием не является, предназначен для игры в страйкбол. Сейчас он планирует его продать», – рассказал источник «РИА Новости».
Напомним, СК РФ расследует, имел ли разрешение на хранение оружия Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете.
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