Стрелка Ильназа Галявиева увезли из суда в сопровождении полицейского конвоя

Происшествия

Казанского стрелка Ильназа Галявиева, устроившего бойню в школе, увезли из Советского районного суда на автозаке, который сопровождали три полицейские машины.

Одна из них была патрульной, с надписями «Полиция», а еще две - «гражданские», без каких-либо соответствующих отличий.

Когда автозак выезжал с территории суда, полицейские, дежурившие у здания, вышли ближе к журналистам и «окружили» машину по ходу движения, предположительно, из соображений безопасности, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Галявиеву избрана мера пресечения. Суд постановил арестовать «казанского стрелка» на два месяца. Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве.