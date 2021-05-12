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Происшествия
Стрелка Ильназа Галявиева увезли из суда в сопровождении полицейского конвоя
12 мая, 2021 23:02
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vk.com/region_kazan116
Казанского стрелка Ильназа Галявиева, устроившего бойню в школе, увезли из Советского районного суда на автозаке, который сопровождали три полицейские машины.
Одна из них была патрульной, с надписями «Полиция», а еще две - «гражданские», без каких-либо соответствующих отличий.
Когда автозак выезжал с территории суда, полицейские, дежурившие у здания, вышли ближе к журналистам и «окружили» машину по ходу движения, предположительно, из соображений безопасности, сообщает РИА «Новости».
Напомним, Галявиеву избрана мера пресечения. Суд постановил арестовать «казанского стрелка» на два месяца. Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве.
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