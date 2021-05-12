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Происшествия

Стрелка Ильназа Галявиева увезли из суда в сопровождении полицейского конвоя

Артем Денисов
12 мая, 2021 23:02
1 мин
Артем Денисов
12 мая, 2021 23:02
1 мин
vk.com/region_kazan116
vk.com/region_kazan116

Казанского стрелка Ильназа Галявиева, устроившего бойню в школе, увезли из Советского районного суда на автозаке, который сопровождали три полицейские машины.

Одна из них была патрульной, с надписями «Полиция», а еще две - «гражданские», без каких-либо соответствующих отличий.

Когда автозак выезжал с территории суда, полицейские, дежурившие у здания, вышли ближе к журналистам и «окружили» машину по ходу движения, предположительно, из соображений безопасности, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Галявиеву избрана мера пресечения. Суд постановил арестовать «казанского стрелка» на два месяца. Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее по теме:  Суд объявил меру пресечения «казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву
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Галявиев
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