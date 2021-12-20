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Происшествия
Стало известно о содержании разговора следователя с экс-единороссом незадолго до смерти
20 декабря, 2021 14:59
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Незадолго до того, как экс-депутат от «Единой России» Магаданской городской думы Александр Крамаренко был найден мертвым, с ним разговаривал следователь. Выяснилось содержание их разговора.
По данным Telegram-канала SHOT, следователь сообщил депутату о том, что ему планируют предъявить обвинение. Речь шла о незаконной добыче биологических ресурсов.
Крамаренко нашли мертвым в своем кабинете ночью 19 декабря. Следственный комитет начал проверку, пишет РБК.
Следователи разберутся в обстоятельствах гибели. После всех необходимых мероприятий будут сделаны выводы.
В июне появилась фотография, на которой Крамаренко позировал на фоне трупов птиц. Из тел была выложена надпись «Чукотка 2021». В кадре было не менее 150 трупов.
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