Позировавший на фоне трупов гусей магаданский депутат найден мертвым в своем офисе
Депутата Магаданской городской думы, экс-члена провластной партии «Единая Россия» Александра Крамаренко нашли мертвым в собственном офисе на Камчатке. Напомним, политика обвиняли в массовом отстреле гусей.
Крамаренко стал известен на всю страну этой весной после публикации в своём Instagram-аккаунте фотографии с надписью «Чукотка-2021». В качестве букв единоросс использовал свыше сотни тушек убитых гусей. Разразился скандал. СК не остался в стороне и возбудил против него дело о незаконной охоте.
Накануне, 19 декабря, бездыханное тело Крамаренко с огнестрельным ранением нашли прямо на рабочем месте. Следователи пока опрашивают родственников и свидетелей, выступать с официальным заявлением не торопятся. Рассматриваются разные версии случившегося: например, «противоправные действия», не исключён и суицид, передаёт РЕН ТВ.
Ранее дело о незаконной охоте возбудили против депутата Госдумы Валерия Рашкина, ему предъявили обвинение.