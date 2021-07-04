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Происшествия
Стало известно число погибших военных при крушении самолета на Филиппинах
4 июля, 2021 11:12
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Фото: skyships.
Не менее семнадцати человек погибли при крушении самолета Военно-воздушных сил Филиппин в провинции Сулу. Ранее мы сообщили о сорока жертвах, но, благо, ошиблись.
Как сообщает телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на министра обороны Делфина Лоренсана, всего на борту транспортного самолета C-130 Hercules находились 92 человека, из них сорок человек уже спасены. Живы ли остальные военные пока неизвестно. На месте крушения продолжаются спасательные работы.
Возможной причиной трагедии называют промах пилотов мимо взлетно-посадочной полосы.
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