Новости – Происшествия
Происшествия
На Филиппинах разбился самолет с молодыми военными. Около 40 человек погибли
4 июля, 2021 09:35
1 мин
1 мин
Фото: Википедия
В провинции Сулу на юге Филиппин разбился самолет, на борту которого находились 85 военнослужащих. По словам командующего вооруженными силами государства Сирилито Собежана, к данному моменту удалось спасти порядка 40 человек.
По информации AFP, транспортный самолет C-130 Hercules упал при попытке приземлиться на острове Холо. Inquirer пишет, что многие из находившихся на борту едва закончили военную подготовку. Они были направлены на остров для борьбы с терроризмом в регионе.
Что именно послужило причиной катастрофы пока неизвестно. Спасательные работы продолжаются.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку