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Происшествия
Спасатели сворачивают поисковые работы на месте трагедии в Таганроге
21 мая, 2021 19:55
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EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com
Специалисты МЧС завершили поисковые работы на очистных сооружениях в Таганроге. Ранее стало известно о гибели в результате аварии 10 рабочих.
Предварительной причиной произошедшего называется выброс метана, которые, не имея запаха, мог стать причиной отравления. Тела всех погибших уже подняты на поверхность из колодца. Также в больнице находятся еще восемь человек.
Следователи, тем временем, возбудили уголовное дело по факту несоблюдения требований безопасности, передают «Известия».
Как ранее сообщало наше издание, поиск и спасение рабочих были затруднены, ввиду затопления места катастрофы.
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