Спасатели сворачивают поисковые работы на месте трагедии в Таганроге

Происшествия

Специалисты МЧС завершили поисковые работы на очистных сооружениях в Таганроге. Ранее стало известно о гибели в результате аварии 10 рабочих.

Предварительной причиной произошедшего называется выброс метана, которые, не имея запаха, мог стать причиной отравления. Тела всех погибших уже подняты на поверхность из колодца. Также в больнице находятся еще восемь человек.

Следователи, тем временем, возбудили уголовное дело по факту несоблюдения требований безопасности, передают «Известия».

Как ранее сообщало наше издание, поиск и спасение рабочих были затруднены, ввиду затопления места катастрофы.