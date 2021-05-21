На очистных сооружениях под Таганрогом погибло 10 человек. Возбуждено дело

Сегодня на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошло ЧП, в результате которого погибло 10 человек. Мужчины трудились на очистных сооружениях, и, по предварительным данным сотрудников ГУ МЧС по региону, отравились метаном. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Известно, что экстренные службы ведут поиски еще нескольких человек, застрявших в коллекторе, однако сложность заключается в том, что колодец, в котором произошло происшествие, затоплен. Четверых рабочих удалось спасти – их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

СК уже возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», местной прокуратурой начата проверка, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в Прикамье учащийся лицея ранил ножом Заслуженного учителя РФ.