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Происшествия

На очистных сооружениях под Таганрогом погибло 10 человек. Возбуждено дело

Марьям Ибрагимова
21 мая, 2021 15:47
1 мин
Марьям Ибрагимова
21 мая, 2021 15:47
1 мин
Flickr/Photobank MD
Flickr/Photobank MD

Сегодня на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошло ЧП, в результате которого погибло 10 человек. Мужчины трудились на очистных сооружениях, и, по предварительным данным сотрудников ГУ МЧС по региону, отравились метаном. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Известно, что экстренные службы ведут поиски еще нескольких человек, застрявших в коллекторе, однако сложность заключается в том, что колодец, в котором произошло происшествие, затоплен. Четверых рабочих удалось спасти – их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

СК уже возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», местной прокуратурой начата проверка, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в Прикамье учащийся лицея ранил ножом Заслуженного учителя РФ.

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ТЕГИ
ЧП
Уголовное дело
Ростовская област
Канализация
Очистные сооружения
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