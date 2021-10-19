Соратника Рамзана Кадырова поймали в Москве за езду на Porsche под наркотиками
Соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, бывшего командира грозненского батальона «Север» Рахмана Абдулкадирова схватили силовики. Он ездил за рулем автомобиля по Москве в состоянии наркотического опьянения.
По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», инцидент произошел совсем недавно. Абдулкадирова, передвигавшегося по столице на своем Porsche Cayenne Turbo, остановили на Ленинградском шоссе. Правоохранители посчитали нужным отправить его на медицинское освидетельствование, и не прогадали - в моче экс-командира обнаружили наркотик Альфа-PVP и метамфепрамон. Журналисты уточняют, что ранее его уже ловили за подобное правонарушение.
Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств».
Напомним, Рахман Абдулкадиров работал в команде главы Чечни с 2000-го года. В 2015-м он стал начальником «Севера». Правда, спустя пару лет его заподозрили в сборе «дани» с подчиненных и уволили. Так соратник Кадырова и оказался в подмосковной Балашихе.
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