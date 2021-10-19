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Происшествия
Люди в форме силой забрали укрывшихся в кризисном центре в Казани девушек из Дагестана
19 октября, 2021 10:00
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Viktor Pogontsev/Russian Look/Globallookpress
Люди в форме силой увезли двух несовершеннолетних девушек из Дагестана, укрывшихся в кризисном центре в Казани. Они пытались скрыться от семей и получить развод от мужей.
Девушки приехали в кризисный шелтер в четыре часа ночи. С ними был заключен договор. Девушки за год планировали приехать в центр - они просили помощи и жаловались на замужество по принуждению.
Уже через несколько часов в здание ворвались силовики и увезли девушек, не сказав, куда и зачем.
В МВД Татарстана заявили «Новой газете», что впервые слышат об этом, и начали проверку.
Спустя час после инцидента девушки прислали в кризисный центр видео, что «всё хорошо» и «не надо поднимать шумиху».
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