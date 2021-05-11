Следственный комитет вплотную займется трагедией в школе в Казани

Происшествия

Следственный комитет РФ примет все необходимые меры для расследования стрельбы в казанской школе. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин.

«Хочу заверить, что Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего», - сообщил он.

Он подчеркнул, что сотрудники следственных органов «тщательным образом» изучат все детали произошедшего и дадут оценку «всем обстоятельствам, которые способствовали совершению этого жестокого и циничного преступления».

Пресс-служба СК отмечает, что первые результаты расследования уголовного дела о стрельбе в школе были представлены Бастрыкину на оперативном совещании, передает «ТАСС».

Ранее на стихийном мемориале у школы, где произошла трагедия, появилась гневная табличка отрицающая «божественность» стрелка.