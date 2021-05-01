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Происшествия

Следователи задержали водителя автобуса после ДТП с тремя погибшими под Хабаровском

Сергей Михневич
1 мая, 2021 10:58
1 мин
Сергей Михневич
1 мая, 2021 10:58
1 мин
Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Сегодня, 1 мая, в Хабаровском крае следователи задержали водителя автобуса, который попал в ДТП на трассе Лидога - Ванино. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть пассажиров.

«Задержан водитель автобуса. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Сотрудники ведомства в настоящий момент проводят обыск в транспортной компании, возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС.

Авария произошла накануне вечером. Во время движения по маршруту Хабаровск - Советская Гавань пассажирский автобус выехал за пределы трассы и опрокинулся в кювет. В результате ДТП погибли три человека. Еще около 15 пассажиров автобуса получили различные травмы.

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ТЕГИ
Россия
ДТП
Жертвы
Хабаровский край
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