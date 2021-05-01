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Русская планета
Происшествия

Перевернувшийся под Хабаровском пассажирский автобус унес жизни трех человек

Артем Денисов
1 мая, 2021 01:10
1 мин
Артем Денисов
1 мая, 2021 01:10
1 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
Aleksander Polyakov/Global Look Press

Смертельная автоавария произошла в Нанайском районе Хабаровского края.

В ночь на 1 мая на 370-м км федеральной трассы Лидога - Ванино перевернулся автобус. В результате ДТП погибли три человека, среди них есть ребенок. Еще около 10 пассажиров автобуса получили различные травмы.

Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и опрокинулся.

На место происшествия вылетел вертолет МЧС России с медицинским модулем на борту. Прокуратура края организовала проверку по данному происшествию, передает ТАСС.

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Хабаровский край
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